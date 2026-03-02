Δύσκολες ώρες για τον Τόνυ Μαυρίδη, καθώς ο πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο γνωστός μουσικός παραγωγός μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής 1/3 ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από το δωμάτιο της νοσηλείας, όπου διακρίνεται ο πατέρας του με υποστήριξη οξυγόνου, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο τη θετική σκέψη των ακολούθων του.

Ο Τόνυ Μαυρίδης, στη λεζάντα ευχήθηκε στον αγαπημένο του πατέρα για τα γενέθλιά του, γράφοντας στη λεζάντα:

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά». Ο ίδιος, δεν αποκάλυψε ωστόσο το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Δείτε την ανάρτησή του:

