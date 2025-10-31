Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η νέα κωμική σειρά «Τότε και Τώρα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM να υπογράφει πίσω από τις κάμερες.

Η σειρά, που έχει ήδη κερδίσει κοινό και εκατομμύρια views στο διαδίκτυο, μεταφέρεται πλέον στην τηλεόραση, διατηρώντας τον αυτοσχεδιασμό, το καυστικό χιούμορ και τις ευρηματικές αντιθέσεις ανάμεσα στο «τότε» και το «τώρα».

Δύο ζευγάρια, δύο εποχές, μία κοινή αλήθεια: οι ανθρώπινες σχέσεις

Το «Τότε και Τώρα» παρουσιάζει σε κάθε αυτοτελές επεισόδιο δύο ζευγάρια που ζουν την ίδια καθημερινότητα — απλώς σε διαφορετικές δεκαετίες. Ο γάμος, τα παιδιά, οι διακοπές, η αγορά αυτοκινήτου, η διασκέδαση και όλες οι μικρές οικογενειακές ιστορίες που όλοι αναγνωρίζουμε… παίρνουν δύο εντελώς διαφορετικές μορφές.

Η σειρά φωτίζει με χιούμορ τις κοινωνικές αλλαγές από τα ‘90s μέχρι σήμερα, χωρίς να χάνει τον πυρήνα της: την ανάγκη για συντροφικότητα, αγάπη και κατανόηση. Σε κάθε επεισόδιο, μάλιστα, θα κάνει την εμφάνισή του κι ένα guest πρόσωπο-έκπληξη.

Το «Τότε» – Τα ‘90s και οι βασιλιάδες της νοσταλγίας

Η Έλενα Χαραλαμπούδη υποδύεται τη Σούλα, μια δυναμική, αυθόρμητη γυναίκα, τρυφερή αλλά και αιχμηρή στο σχόλιο. Δίπλα της, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ως Τάκης: γνήσιος λαϊκός τύπος, αυθεντικός, με χοντροκομμένο χιούμορ αλλά με χρυσή καρδιά. Μαζί δημιουργούν ένα κλασικό ‘90s ζευγάρι, που θα θυμίσει πολλά σε όσους μεγάλωσαν εκείνη την εποχή.

Το «Τώρα» – Το 2025 μέσα από το ζευγάρι της διπλανής πόρτας

Στο σήμερα, συναντάμε τη Βαλέρια και τον Σπύρο: ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε πολυκατοικία της πόλης. Η Βαλέρια είναι οργανωμένη, πρακτική, υπεύθυνη — και ταυτόχρονα εγκλωβισμένη στον πανικό της καθημερινότητας. Ο Σπύρος είναι ευγενικός, ρομαντικός και… μόνιμα αμήχανος, τόσο ώστε τελικά να γίνεται σχεδόν γοητευτικός.

Πηγή: SKAI