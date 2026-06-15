Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει για τα καλά και μαζί του έχουν ανοίξει ξανά τα θερινά θέατρα, φέρνοντας στην πόλη μια πιο ανάλαφρη, νοσταλγική διάθεση που συνδυάζει τέχνη και καλοκαιρινές βραδιές.

Στο Θέατρο Άλσος, το μιούζικαλ «Του αγοριού απέναντι», σε κείμενο και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες θεατρικές παραγωγές της σεζόν.

Με φόντο το καλοκαίρι του 1965, η παράσταση μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και τα όνειρα μιας νεανικής παρέας ξεδιπλώνονται μέσα από χιούμορ, συναίσθημα και έντονη νοσταλγία.

Πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη, ενώ μαζί τους εμφανίζονται η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου, σε ρόλους που δένουν τη θεατρική αφήγηση με το χιούμορ και τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της εποχής.

Οι διαχρονικές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα «ντύνουν» μουσικά την ιστορία, δημιουργώντας ένα ταξίδι στο παρελθόν που συνδέει το τότε με το σήμερα, μέσα από γνώριμες μελωδίες και εικόνες μιας πιο ρομαντικής εποχής.

Το Σαββατοκύριακο, φίλοι του θεάτρου και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στο Θέατρο Άλσος, απολαμβάνοντας την παράσταση και χαρίζοντας στιγμιότυπα που αποτύπωσαν το κλίμα της βραδιάς, λίγο πριν το καλοκαίρι πάρει για τα καλά τον ρυθμό του.

Πηγή: NDP Photo Agency