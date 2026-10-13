Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έναν μήνα μετά τον ξαφνικό χαμό του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική κλινική του Κολωνακίου, την ώρα που υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εστιάζουν τόσο στους υπεύθυνους του ιατρικού κέντρου όσο και στα πρόσωπα που παρευρίσκονταν στον χώρο τη μοιραία εκείνη ημέρα. Παρόλο που η αρχική εκτίμηση απέδιδε τον θάνατό του σε ανακοπή καρδιάς, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ανατρέπουν τα δεδομένα. Στον οργανισμό του εντοπίστηκαν δύο ισχυρές κατασταλτικές ουσίες —η προποφόλη και η μιδαζολάμη— ο δραστικός συνδυασμός των οποίων δύναται να προκαλέσει βαριά αναπνευστική καταστολή.

Τοξικός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε το Live News, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στον οργανισμό του εντοπίστηκε και μια τρίτη ουσία, το Anexate (φλουμαζενίλη). Πρόκειται για το ειδικό αντίδοτο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης της μιδαζολάμης, γεγονός που υποδηλώνει ότι έγινε προσπάθεια ανάνηψης ή αντιμετώπισης της υπερδοσολογίας.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης για να προσδιορίσουν την ακριβή δοσολογία των ουσιών, ώστε να επιβεβαιωθεί αν η συγκέντρωσή τους ήταν από μόνη της θανατηφόρα ή αν αλληλεπίδρασε με την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι πιθανότατα ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «τοξικός θάνατος». Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στην ιατρική όταν η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου προκλήθηκε από την εισαγωγή, συσσώρευση ή συνδυασμό χημικών ουσιών στον οργανισμό του, οι οποίες λειτούργησαν τοξικά και οδήγησαν σε θανατηφόρα καταστολή ζωτικών λειτουργιών.

Οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη χρησιμοποιούνται σε ιατρικές πράξεις για την πρόκληση καταστολής, ωστόσο η σημασία των ευρημάτων και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να χορηγήθηκαν θα πρέπει να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν συνολικά τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Τα νέα στοιχεία «καίνε» το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση που του στέρησε τη ζωή. Οι Αρχές εκτιμούν και επίσημα σε αυτή τη φάση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε μέθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την άρση απορρήτου, η γιατρός που κατηγορείται στην υπόθεση φέρεται να είχε πραγματοποιήσει αναζήτηση μέσω εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης σχετικά με τις δύο συγκεκριμένες ουσίες και για το αν υπάρχει αντίδοτο.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες χορήγησης των ουσιών, τον λόγο για τον οποίο φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και αν χρειαζόταν να χορηγηθούν για την ιατρική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί.

Θυμίζουμε πως η κατηγορούμενη γιατρός κατέθεσε πως είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση με μέθη την ίδια της την κόρη, με εκείνη να επιβεβαιώνει το πρώτο σκέλος των ισχυρισμών της. Ωστόσο πολλοί «βλέπουν» πίσω από τη συγκεκριμένη δήλωση μια προσπάθεια αφαίρεσης του ενδεχόμενου δόλου από το ήδη βαρύ κατηγορητήριο.

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