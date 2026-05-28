Στο καστ του Toy Story 5 εντάχθηκε ο Bad Bunny, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας της Disney.

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ δανείζει τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που θυμίζει κομμάτι πίτσας και φοράει γυαλιά ηλίου.

Σύμφωνα με τη Disney, ο χαρακτήρας με το όνομα «Pizza with Sunglasses» είναι ένα χαλαρό και μυστηριώδες παιχνίδι που ζει μαζί με άλλα ξεχασμένα παιχνίδια σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο.

Στο νέο κεφάλαιο της αγαπημένης animated σειράς, ο Woody, ο Buzz Lightyear και η υπόλοιπη παρέα έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα εποχή της τεχνολογίας, καθώς τα παιδιά προτιμούν πλέον οθόνες και gadgets αντί για τα κλασικά παιχνίδια.

Στο φωνητικό καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Γκρέτα Λι, Τζόαν Κιούζακ, Άλαν Κάμινγκ και Κόναν Ο’ Μπράιαν.

Η ταινία Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου.

Govastiletto.gr – Met Gala 2026: Η φιλοσοφία πίσω από το look του Bad Bunny