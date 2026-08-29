Τραϊάνα Ανανία: Γιατί δεν έδωσε το «παρών» στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα;

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Δημήτρη Κόκοτα τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Οι δυο τους υπήρξαν μουσικό ζευγάρι στο «J2US» το 2024 και είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μέσα από τη συνεργασία τους, ενώ η ηθοποιός βρισκόταν μαζί του και στη μοιραία πρόβα της 28ης Μαρτίου 2024, όταν ο τραγουδιστής υπέστη το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που αποτέλεσε την αρχή της μακράς περιπέτειας της υγείας του.

Γι’ αυτό και η απουσία της από το τελευταίο «αντίο», την Παρασκευή 28 Αυγούστου, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Τραϊάνα Ανανία δεν βρέθηκε στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στην Αγία Βαρβάρα, γιατί, όπως φάνηκε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, την ίδια ημέρα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τα συναισθήματά της απέναντι στον τραγουδιστή, ούτε είναι γνωστός κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Θα μπορούσαν να υπάρχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, προσωπικοί λόγοι ή ακόμη και η μεγάλη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας. Οτιδήποτε περισσότερο θα ήταν απλώς εικασία.

govastiletto.gr – Τραϊάνα Ανανία: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τον Δημήτρη Κόκοτα