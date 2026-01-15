Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε για τη συνεργασία της με γνωστό τραγουδιστή που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, όταν εκείνος ανακάλυψε ποια είναι, αποφάσισε να μην την πάρει στο μαγαζί μαζί του, λέγοντας ότι «αν της έκανε κάτι, θα το μάθαινε το πανελλήνιο».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως ο καλλιτέχνης «συνεργάζεται συνήθως με μικρές τραγουδίστριες, τις οποίες χρησιμοποιεί για τα θελήματά του και αν δεν υπακούν, τις διώχνει αμέσως».

Περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία: «Πέρσι με πήγε ένας ατζέντης σε μια οντισιόν ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη και μεγάλου ηλικιακά. Με 800 δισκογραφίες, τον ακούμε κάθε μέρα. Πήγα στην οντισιόν του και ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου, γιατί δεν ήξερε ότι είμαι εγώ, η Τραϊάνα. Και μετά λέει – ενώ με ήθελε – “δεν θα την πάρω, γιατί αν της κάνω κάτι θα το μάθει το πανελλήνιο”.»

Στη συνέχεια, η Τραϊάνα Ανανία εξήγησε πως έκανε έρευνα και διαπίστωσε ότι οι μικρές τραγουδίστριες που επιλέγει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης «δεν έχουν δύναμη» και συχνά «τις διώχνει νύχτα γιατί δεν κάνουν τα θελήματά του».

Αναφέρθηκε μάλιστα σε επικοινωνίες που είχε με άλλες καλλιτέχνιδες: «Πήρα κάποια τηλέφωνα και μου είπαν “καλά ρε Τραϊάνα, δεν ήξερες για αυτόν;”».

Η τραγουδίστρια σχολίασε επίσης τον τρόπο επιλογής καλλιτεχνών στην Ελλάδα: «Στην Ελλάδα δεν είναι προϋπόθεση το ταλέντο για να σε επιλέξουν σε μια δουλειά. Αποφεύγω να είμαι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μαζί τους, προκειμένου να πάρω μια δουλειά από αυτούς, γιατί δεν είμαι έτοιμη να δεχτώ το ο,τιδήποτε από αυτούς».

