Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε για την εμπειρία της σε audition με έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας τους λόγους που δεν μπορεί να μπει ανοιχτά σε διαμάχη μαζί του.

Η ηθοποιός-τραγουδίστρια βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε πώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που έχει 800 δισκογραφίες και ακούγεται καθημερινά από όλους, αρχικά ήθελε να συνεργαστεί μαζί της γιατί δεν είχε καταλάβει ποια ήταν.

«Πήγα στην audition και εκείνος ήθελε να δουλέψει μαζί μου. Όταν όμως συνειδητοποίησε ποια είμαι, είπε ότι δε θα με πάρει γιατί αν μου έκανε κάτι, θα το μάθαινε το πανελλήνιο», εξήγησε η Τραϊάνα.

Παράλληλα αποκάλυψε πως έκανε έρευνα και έμαθε πως ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης συνήθως συνεργάζεται με μικρές τραγουδίστριες χωρίς δύναμη, τις οποίες διώχνει νύχτα όταν δεν υπακούουν στις απαιτήσεις του. «Πήρα πέντε τηλέφωνα και μου είπαν: “Δεν ήξερες γι’ αυτόν;”», πρόσθεσε η ίδια.

Το βράδυ της ίδιας μέρας σε κοσμικό event, η Τραϊάνα Ανανία μίλησε ξανά για τον λόγο που δεν αναφέρει το όνομά του δημοσίως.

«Μακάρι να μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαμάχη ανοιχτά και να πω ποιος είναι, αλλά δε μπορώ. Δεν έχω την οικονομική δύναμη να το κάνω», δήλωσε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η περίπτωση ήταν ιδιαίτερη, γιατί στην audition, λόγω της μεγάλης ηλικίας του τραγουδιστή, δεν είχε αναγνωρίσει ποια ήταν. Όταν όμως το κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι δε μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε μαζί της, καθώς η Τραϊάνα είναι αναγνωρίσιμη και διαθέτει φωνή και βήμα.

Govastiletto.gr – Τραϊάνα Ανανία: «Γνωστός τραγουδιστής είπε “αν της κάνω κάτι θα το μάθει το πανελλήνιο”»