Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Τραϊάνα Ανανία τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί στο πλευρό του τραγουδιστή στο «J2US», όπου είχαν συμμετάσχει μαζί ως ζευγάρι.

Για να τιμήσει τη μνήμη του, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από κοινή τους εμφάνιση στο μουσικό σόου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Τραϊάνα Ανανία εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, μιλώντας με τρυφερότητα για τον συνεργάτη και φίλο της, ενώ έστειλε τα συλλυπητήριά της και στη σύζυγό του, Κατερίνα.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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