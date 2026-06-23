Ο Τραϊανός Δέλλας λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της συζύγου, Γωγώς Μαστροκώστα, καλείται να διαχειριστεί μια νέα καθημερινότητα, έχοντας πλέον ως απόλυτη προτεραιότητα την κόρη του, Βικτώρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει και ο ίδιος σελίδα, ακολουθώντας μια νέα επαγγελματική πορεία που θα του επιτρέψει να βρίσκεται κοντά στη μοναχοκόρη του.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι

Η Βικτώρια Δέλλα, έχοντας πετύχει έναν από τους μεγαλύτερους στόχους της, ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κύπρο, όπου θα σπουδάσει Ιατρική. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την 18χρονη, η οποία, παρά το βαρύ πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο της μητέρας της, δείχνει αποφασισμένη να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Μέσα σε αυτό το νέο δεδομένο, ο Τραϊανός Δέλλας φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει και ο ίδιος την επαγγελματική του πορεία στην Κύπρο.

Η Κύπρος δεν είναι άγνωστη για τον Τραϊανό Δέλλα

Ο Τραϊανός Δέλλας γνωρίζει πολύ καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς από το 2008 έως το 2010 φόρεσε τη φανέλα της Ανόρθωσης, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και διατηρώντας μέχρι σήμερα ισχυρούς δεσμούς με ανθρώπους του χώρου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν πιθανές επαγγελματικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει να συνδυάσει την καριέρα του με την παρουσία του δίπλα στη Βικτώρια.

Η 18χρονη θα εγκατασταθεί τους επόμενους μήνες στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική. Στο νέο αυτό ξεκίνημα δεν θα είναι μόνη, καθώς στο πλευρό της θα βρίσκεται και η νονά της, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, η οποία ζει μόνιμα στη Λάρνακα και διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τη Γωγώ Μαστροκώστα για σχεδόν είκοσι χρόνια.

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