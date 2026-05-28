Ο Τραϊανός Δέλλας προχώρησε σε μια νέα, συγκινητική δημοσίευση, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Τραϊανός Δέλλας, που συγκίνησε τους πάντες με τον επικήδειο λόγο του στην κηδεία της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, σήμερα με αφορμή τα 16χρόνια γάμου που θα γιόρταζαν, προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση που ραγίζει καρδιές. Πιο συγκεκριμένα, ο Τραϊανός Δέλλας ανέβασε ένα βίντεο από το γάμο τους, το οποίο συνόδευσε με μερικά πολύ συγκινητικά λόγια.

Ο Τραϊανός Δέλλας έγραψε στην ανάρτησή του: «Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!».

