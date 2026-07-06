Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος βρέθηκε στην αποφοίτηση της κόρης του, Βικτώριας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Η 18χρονη μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από την ξεχωριστή ημέρα, συνοδεύοντάς το με ένα τρυφερό μήνυμα προς τον πατέρα της.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που μπορώ να είμαι, χάρη στην αγάπη και τη στήριξή σου. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε η Βικτώρια, συγκινώντας όσους είδαν την ανάρτησή της.

Η νεαρή ολοκλήρωσε τη σχολική της διαδρομή και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς τους επόμενους μήνες θα μετακομίσει στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει σπουδές στην Ιατρική.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τραϊανός Δέλλας εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Κύπρο, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στη μοναχοκόρη του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής γνωρίζει καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς αγωνίστηκε στην Ανόρθωση από το 2008 έως το 2010, διατηρώντας έκτοτε σχέσεις με ανθρώπους του χώρου.

Στο νέο αυτό ξεκίνημα, η Βικτώρια δεν θα είναι μόνη, καθώς στο πλευρό της θα βρίσκεται και η νονά της, η σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, η οποία ζει μόνιμα στη Λάρνακα και υπήρξε στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα για πολλά χρόνια.

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