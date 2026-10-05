Trannos: Η πρώτη κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του, Andriana Mandyla λίγο πριν γίνουν γονείς

Ο Trannos και η σύντροφός του, Andriana Mandyla, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί και πλέον δεν κρύβουν τη χαρά τους για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους. Το ζευγάρι μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και την Ελένη Παπαδόγια, με την Andriana να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενη για την εγκυμοσύνη και τον γνωστό τράπερ να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Η Andriana Mandyla είναι από τη Νότια Αφρική και συγκεκριμένα από το Κέιπ Τάουν, ενώ η σχέση της με τον Tranno έχει κρατηθεί σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι δυο τους είναι πλέον έτοιμοι να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα, αφού περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Μιλώντας για την εγκυμοσύνη, η Andriana δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ». Ο Trannos, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη δεν ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία, αλλά μια συνειδητή επιθυμία του ζευγαριού. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, επέλεξε να μην απαντήσει.

«Δεν απαντάω αν θα κάνω πρόταση γάμου. Είμαι της οικογένειας, εννοείται πως το ήθελα, δεν είναι κάτι που έτυχε η εγκυμοσύνη. Γνωρίζουμε το φύλο του μωρού, δεν θα το αποκαλύψουμε με τίποτα. Το Trannos έρχεται από τον Πόντο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Andriana Mandyla αποκάλυψε, μάλιστα, ότι στο σπίτι δεν τον αποκαλεί με το καλλιτεχνικό του όνομα, αλλά με το πραγματικό του. «Εγώ τον φωνάζω Χρήστο στο σπίτι, όχι Tranno. Είμαστε ερωτευμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr – Trannos: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά! Έγκυος η σύντροφός του