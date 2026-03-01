Ο δημοφιλής τράπερ Trannos αποκάλυψε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον κίνδυνο κατά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Dubai, καθώς είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, μόλις μία ημέρα πριν ξεσπάσουν οι εκρήξεις.

Όπως είπε, «ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε, ήταν περίπου 500 μέτρα από εκεί που έμενα», περιγράφοντας πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση για όσους βρίσκονταν στην πόλη.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο Trannos έγραψε: «Καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Dubai. Ειλικρινά, γλίτωσα για μία μέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν στις 28. Ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου, ή όχι, που βρίσκονται εκεί, να είναι ασφαλείς. Και φυσικά εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου ότι το 2025 και το 2026 θα συνεχίσει να υπάρχει η λέξη πόλεμος… Φτάνει πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;»

Η ανάρτησή του υπογραμμίζει το πόσο κοντά βρέθηκαν στην επικίνδυνη κατάσταση οι Έλληνες που βρίσκονταν στο Dubai και αναδεικνύει την αγωνία του για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

