Trannos: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά! Έγκυος η σύντροφός του

Ο Trannos έκανε μια αποκάλυψη, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» και τον Γρηγόρη Μπάκα. Ο γνωστός τράπερ αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει πατέρας, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για το παιδί που περιμένει με τη σύντροφό του.

Ο Trannos αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη φωτογραφία του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα αποκαλύπτοντας τι του είπε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή τους. Παράλληλα, σχολίασε το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ήταν κάτι που θα τον ενδιέφερε.

«Για πάρτη σου πρώτη φορά κάνω συνέντευξη χωρίς γυαλί. Μια χαρά ήταν η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό. Μου ευχήθηκε ο άνθρωπος όλα τα καλά, αλλά με μάλωσε, μου είπε να μη βρίζουν», είπε αρχικά ο Trannos, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, ο τράπερ μίλησε για τη νέα πραγματικότητα που έρχεται στη ζωή του, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα γίνει πατέρας. «Έχουμε δυσκολίες τώρα, τραβάμε τα ζόρια και έχουμε ανηφόρα. Έρχεται… εδώ είμαστε για να την παλέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση, επιβεβαιώνοντας πως περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του.

Όσο για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, ο Trannos ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα επέλεγε να συμμετάσχει, μάλιστα αφήνοντας αιχμές για το παρελθόν. «Eurovision δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω εγώ, αφού τότε δεν με θέλανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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