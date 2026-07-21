Μία ιδιαίτερη στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Fanatics Fest της Νέας Υόρκης την Κυριακή 19 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, ο Travis Scott επεφύλασσε μια έκπληξη στους θαυμαστές του, ανεβάζοντας στη σκηνή την 8χρονη κόρη του, Stormi. Την ώρα που ο ράπερ ερμήνευε τη μεγάλη του επιτυχία «FE!N», πατέρας και κόρη χόρευαν χαμογελαστοί, με το σχετικό βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.

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The rapper brought out his 8-year-old daughter, whom he shares with Kylie Jenner, during his performance at Fanatics Fest Sunday. https://t.co/kZkliAZbWp — New York Magazine (@NYMag) July 20, 2026

Για την εμφάνισή του, ο Travis Scott επέλεξε μία γαλάζια ζακέτα με αναφορά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, δείχνοντας τη στήριξή του στη χώρα, με αφορμή τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξαγόταν εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, η Stormi φόρεσε φανέλα της Ισπανίας, της ομάδας που τελικά κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας με 1-0.

Το πρώην ζευγάρι, Travis Scott και Kylie Jenner έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2018, όταν γεννήθηκε η Stormi, ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 απέκτησαν και τον γιο τους, Έιρ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η οκτάχρονη μοιράζεται τη σκηνή με τον πατέρα της. Τον Νοέμβριο, ο ράπερ την είχε καλέσει κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Τόκιο, όπου συμμετείχε στην εκτέλεση του τραγουδιού «Thank God», φορώντας ακουστικά για να προστατεύσει τα αυτιά της από την ένταση της μουσικής.

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