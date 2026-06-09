Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, ο Βαγγέλης Μαρινάκης φιλοξένησε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ιδιωτικά events της χρονιάς, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και της διεθνούς ψυχαγωγίας.

Το Island της Αθηναϊκής Ριβιέρας μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ, σε μια βραδιά υψηλών προδιαγραφών.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του διάσημου Αμερικανού ράπερ Travis Scott, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Swedish House Mafia, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα που ξεσήκωσε τους προσκεκλημένους.

Ο Βαγγέλης και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά με τον Travis Scott, λίγες εβδομάδες μετά την κοινή τους παρουσία σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στο περιθώριο του τελικού του UEFA Champions League.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική, ενέργεια και λαμπερές παρουσίες, σε μια βραδιά που πολλοί χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο ξεχωριστές των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση διατηρήθηκε σε αυστηρά ιδιωτικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διακριτικότητα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον αποκλειστικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Ποιος είναι ο Travis Scott;

Πριν γίνει γνωστός ως ράπερ, ο Travis Scott ξεκίνησε τη διαδρομή του κυρίως ως παραγωγός beats, κάτι που τον βοήθησε να αποκτήσει βαθιά κατανόηση της μουσικής δομής και να διαμορφώσει σταδιακά τον δικό του ιδιαίτερο ήχο.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του έπαιξαν οι συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα της hip-hop σκηνής, μέσα από τις οποίες μπήκε στο «ραντάρ» της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και άρχισε να χτίζει το καλλιτεχνικό του προφίλ.

Το πρώτο του μεγάλο άλμπουμ, το “Rodeo” (2015), αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής, καθώς ανέδειξε ξεκάθαρα το μουσικό του ύφος: έντονο autotune, σκοτεινές παραγωγές και στοιχεία trap που έγιναν σήμα κατατεθέν του.

Η επιτυχία του δεν βασίστηκε σε ένα μόνο hit, αλλά στη συνολική του εικόνα ως καλλιτέχνη, συνδυάζοντας ήχο, συνεργασίες και δυνατή σκηνική παρουσία, χτίζοντας ένα ολοκληρωμένο μουσικό «brand».

Οι διακοπές στην Ελλάδα και τα viral στιγμιότυπα

Ο Travis Scott δεν επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2024 είχε γίνει viral μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, όπου εμφανιζόταν να διασκεδάζει στο Μεγανήσι υπό τους ήχους ελληνικών τραγουδιών.

Ο διάσημος καλλιτέχνης συμμετείχε σε μια χαλαρή καλοκαιρινή βραδιά μαζί με την παρέα του, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα το ελληνικό γλέντι και την τοπική μουσική παράδοση.

Η παρουσία του στη χώρα είχε τότε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι εικόνες από τις διακοπές του έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Η επαφή του με την ελληνική κουλτούρα και η διάθεσή του να συμμετέχει σε αυθόρμητες στιγμές διασκέδασης κέρδισαν τις εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που αναπτύσσουν συχνά διεθνείς σταρ με την Ελλάδα.

Χορεύοντας με τον κολλητο τον @trvisXX Travis Scott pic.twitter.com/T2VxJ6fjOE — giouJiNa (@gioulizafeiraki) May 6, 2024

Το καλοκαίρι του 2023 βρέθηκε στη Μύκονο, όπου διασκέδασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή του νησιού μαζί με φίλους του.

Ο ίδιος δεν δίστασε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την έξοδό του στα social media, δείχνοντας να περνάει ξέγνοιαστες στιγμές.

Η παρουσία του στην Ελλάδα έχει γίνει αρκετές φορές θέμα συζήτησης, καθώς κάθε του εμφάνιση προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού, όσο και των τοπικών media, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το live στη Μύκονο και το υπέρογκο ποσό για 20 λεπτά εμφάνιση

Το 2024 ίδιος πραγματοποίησε μια εκρηκτική εμφάνιση στο SantAnna στη Μύκονο, σε ένα πάρτι που συγκέντρωσε χιλιάδες θαμώνες στο γνωστό beach bar restaurant.

Ο διάσημος Αμερικανός ράπερ ξεσήκωσε το κοινό με ένα δυναμικό live set, σε μια βραδιά που τα είχε όλα: έντονο ρυθμό, κέφι, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, με το πλήθος να συμμετέχει ασταμάτητα στη μουσική εμπειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την εμφάνιση διάρκειας περίπου 20 λεπτών, φέρεται να έλαβε αμοιβή που αγγίζει τις 500.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Προσωπική ζωή: Η σχέση με την Kylie Jenner, τα παιδιά και ο χωρισμός

Ο Travis Scott και η Kylie Jenner ξεκίνησαν τη σχέση τους περίπου τον Απρίλιο του 2017, λίγο μετά τον χωρισμό της Kylie από τον Tyga.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: την Stormi Webster, η οποία γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 2018, και τον Aire Webster, που ήρθε στον κόσμο στις 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η σχέση τους πέρασε από αρκετές διακυμάνσεις. Ο πρώτος χωρισμός τους έγινε το 2019, ενώ ακολούθησε επανασύνδεση κατά την περίοδο 2020-2021. Το 2022 απέκτησαν τον γιο τους, ωστόσο στις αρχές του 2023 χώρισαν ξανά.

Τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποίησαν κοινή εμφάνιση μαζί με την κόρη τους στο ετήσιο φιλανθρωπικό event Parsons Benefit στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες περί επανασύνδεσης.

Τα πανάκριβα δώρα στην Kylie

Οταν η Kylie Jenner έκλεισε τα 22 της χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό πάρτι πάνω σε πολυτελές γιοτ στο Κάπρι της Ιταλία, ο Travis Scott, φρόντισε να κάνει τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.

Μετά τη ρομαντική έκπληξη που της είχε ετοιμάσει, γεμίζοντας την είσοδο του σπιτιού της με κατακόκκινα ροδοπέταλα, προχώρησε και σε ένα ιδιαίτερα πολυτελές δώρο.

Συγκεκριμένα, ο ράπερ χάρισε στην Kylie ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ, σχεδιασμένο με το χαρακτηριστικό λογότυπο της Kylie Cosmetics, που απεικονίζει τα εμβληματικά χείλη του brand. Το δώρο τράβηξε αμέσως την προσοχή των θαυμαστών της και αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα των εορτασμών των γενεθλίων της.

Το τραγούδι για τον χωρισμό του από την Kylie Jenner

Το 2019 o Travis Scott, κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ λίγο μετά τον χωρισμό του από την Kylie Jenner και προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς περιλάμβανε επτά νέα κομμάτια με τους fans να προσπαθούν να «διαβάσουν» πίσω από τους στίχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το τραγούδι «Gatti», το οποίο θεωρήθηκε από αρκετούς πως κάνει έμμεσες αναφορές στη σχέση τους και στους λόγους που τους οδήγησαν στον χωρισμό.

Σύμφωνα με ερμηνείες θαυμαστών, ο ράπερ αναφέρεται στις διαφορετικές προτεραιότητες που είχαν οι δύο τους, με την Kylie να επιθυμεί μια πιο οικογενειακή ζωή και τον ίδιο να επικεντρώνεται περισσότερο στην καριέρα του.

Όπως είχε αναφέρει τότε πηγή του E! News, η Kylie, παρότι νεαρή, επιθυμούσε τη σταθερότητα μιας «παραδοσιακής οικογενειακής ζωής», ενώ απολάμβανε ιδιαίτερα τον χρόνο στο σπίτι μαζί με τον Travis και την κόρη τους.

Ωστόσο, το ίδιο άτομο τόνισε πως εκείνη την περίοδο οι επαγγελματικές και προσωπικές τους προτεραιότητες δεν ταυτίζονταν, κάτι που φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.



Από τον χωρισμό του με την Kylie Jenner, ο Travis Scott δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποια νέα σοβαρή ή σταθερή σχέση.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και φήμες για περιστασιακά ειδύλλια, όπως συμβαίνει συχνά με πρόσωπα της διεθνούς showbiz, ωστόσο τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε από τον ίδιο ούτε από έγκυρες πηγές.

Σήμερα, ο γνωστός ράπερ φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη μουσική του καριέρα, αλλά και στη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών του με την Kylie Jenner, κρατώντας την προσωπική του ζωή πιο χαμηλών τόνων και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις στη σχέση του με την Kylie Jenner, οι δύο τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι βασική τους προτεραιότητα παραμένει η κοινή ανατροφή των παιδιών τους.

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