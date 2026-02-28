Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη φονική τραγωδία στα Τέμπη, που συγκλόνισε όλη τη χώρα και άφησε ανεξίτηλη θλίψη στις οικογένειες των 57 θυμάτων.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, χιλιάδες πολίτες πρόκειται να βγουν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» και «δεν έχω οξυγόνο», απαιτώντας δικαιοσύνη και διαφάνεια για τα γεγονότα που στοίχισαν τη ζωή σε τόσους ανθρώπους.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός από τα θύματα, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις αρχές να αποφύγουν τη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των σημερινών κινητοποιήσεων.

«Τρία χρόνια πέρασαν, αλλά για μας είναι σαν να ήταν χθες… Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ο κόσμος και εμείς δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Υπάρχουν παιδιά και ηλικιωμένοι που συμμετέχουν ειρηνικά στις διαδηλώσεις. Παρακαλώ την αστυνομία να μην χρησιμοποιήσει δακρυγόνα ή βία. Θέλουμε μόνο να ακουστεί η φωνή μας για τα παιδιά και τους αγαπημένους μας».

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και την ανάγκη για συνεχή αγώνα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, με την κοινωνία ενωμένη σε ειρηνική διεκδίκηση.

