“Πυρ και μανία” έγινε ο Τριαντάφυλλος με τη Ματθίλδη Μαγγίρα, μετά τον χαρακτηρισμό «Ταρζάν» που του απέδωσε η ηθοποιός. Μιλώντας στην κάμερα του “Happy Day”, ο τραγουδιστής δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω, αμφισβητώντας με ιδιαίτερα ειρωνικό ύφος την αναγνωρισιμότητα της Μαγγίρα και δηλώνοντας έτοιμος για “κατά μέτωπο” επίθεση σε όποιον θεωρεί ότι τον προσβάλλει.

Όλα ξεκίνησαν από μερικές δηλώσεις του τραγουδιστή, ο οποίος αποκάλυψε πως δεν πρόκειται να λάβει συμμετοχή στο YFSF ως διαγωνιζόμενος, καθώς δεν θέλει να κάνει τον κλόουν.

«Ο Ταρζάν τουλάχιστον βοηθούσε κόσμο. Εκείνη τι έκανε η πώς την λένε; Η Ματθίλδη τι έκανε; Αν στα 400 άτομα τα 5 άτομα την γνωρίζουν έξω, θα κάτσω να την προσκυνήσω», της απάντησε ο Ντάφι και οι δηλώσεις του θα συζητηθούν έντονα.

Τι είχε πει η Ματθίλδη για τον Τριαντάφυλλο;

«Τα παιχνίδια σαν το είθισται να κάνουν ένα διάλειμμα και να επιστρέφουν μετά για να μην κουράσουν. Θα σκεφτόμουν σοβαρά να ήμουν στην κριτική επιτροπή. Σαν παίκτρια δεν θα πήγαινα. Πόσες φορές να το κάνω; Μίλησε για κλόουν αυτός που είχε πάει στο Survivor και έκανε τον Ταρζάν. Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να δούμε πόσο εύκολο είναι. Είναι ανώριμο ένας καλλιτέχνης να βάζει τόσο εύκολα ταμπέλα σε οτιδήποτε», είπε η Ματθίλδη Μαγγίρα για το YFSF.

