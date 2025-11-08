Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Τριαντάφυλλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Η Αγκαλιά του Φάνη», όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία της καριέρας του, τη συμμετοχή του στο Survivor, αλλά και για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελλάδα για την Ιταλία.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Δήμητρα, θα έμενε πίσω σε περίπτωση μετακόμισης και αποκάλυψε πως ο γάμος τους περνάει μια περίοδο κρίσης.

«Περνάω μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει…» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2003 και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Νικόλα.

Ο Τριαντάφυλλος μοιράστηκε και τις αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους: «Η Δήμητρα είναι πανέμορφη και δεν είχε να φοβηθεί τίποτα. Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Έκανα συνεχώς προσπάθειες να τη δω, πήγαινα κάτω από το σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη ακόμα και το βράδυ, παρά το Pit bull που είχε. Της έστελνα μηνύματα να κατέβει να μιλήσουμε. Μου άρεσε πολύ, όχι μόνο ως γυναίκα, αλλά και ως χαρακτήρας».

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, ο τραγουδιστής περιέγραψε τη σχέση τους, αποτυπώνοντας τόσο τις όμορφες στιγμές, όσο και τις δυσκολίες που περνούν σήμερα.

Govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος: Η αινιγματική απάντηση για τις φήμες χωρισμού – «Δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω»