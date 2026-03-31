Ο Τριαντάφυλλος παραδέχτηκε πρόσφατα δημοσίως ότι έχει χωρίσει εδώ και τρία χρόνια από την πρώην σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη. Έκτοτε, ο ίδιος κρατάει την προσωπική ζωή του ιδιωτική, δίχως να έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση ή να έχει δώσει ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι. Όμως, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με μια άλλη γυναίκα, φέρνει στην επιφάνεια νέα ερωτήματα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok η Ηλιάννα Ζέρβα, η ίδια εμφανίζεται αγκαλιά με τον Τριαντάφυλλο να τραγουδάνε το καινούργιο της τραγούδι με όνομα «Καθαρός Εγωισμός». Οι δυο τους παρουσιάζονται ιδιαίτερα διαχυτικοί, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, με την τραγουδίστρια να γράφει στην περιγραφή της: «Γιατί χωρίς Ντάφυ καθαρός εγωισμός δεν γίνεται».

@iliannazervatv

♬ πρωτότυπος ήχος – Ilianna Zerva official club

Πολλά σχόλια που έγιναν στο βίντεο έλεγαν ότι οι δυο τους «ταιριάζουν», με την τραγουδίστρια να απαντάει σε μερικά αυτά με μια καρδιά, κάτι το οποίο αναζωπυρώνει τις φήμες περί του ότι κάτι τρέχει.

Στην συνέχεια, εμφανίστηκαν μαζί στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει η Ζέρβα και ερμήνευσαν μαζί το νέο κομμάτι.

@iliannazervatv

♬ πρωτότυπος ήχος – Ηλιάννα Ζέρβα TV

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ηλιάννα Ζέρβα #Τριαντάφυλλος