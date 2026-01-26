Ο Τριαντάφυλλος μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και αναφέρθηκε τόσο στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, που τον κράτησε στο νοσοκομείο, όσο και στον γάμο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη, τον οποίο όπως αποκάλυψε, πληροφορήθηκε από την εκπομπή.

Αρχικά, ο τραγουδιστής περιέγραψε τις δύσκολες ημέρες που πέρασε εξαιτίας προβλήματος στη μέση.

Όπως είπε, η δισκοκήλη που είχε αποκτήσει από τη συμμετοχή του στο Survivor, επανεμφανίστηκε έντονα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία για τρεις ημέρες.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τον γάμο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν γνώριζε τίποτα.

Όπως εξήγησε, δεν διατηρούν επαφή ούτε στα social media, γεγονός που τον κράτησε μακριά από τις εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται πικρία, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την οικογένειά του.

«Όντως παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Δεν έχουμε follow ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν στεναχωριέμαι, πάνω απ’ όλα η υγεία, η οικογένειά μου, να είμαστε καλά, όλοι να είναι καλά. Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δύο στο All Star, κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανα μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι», δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Πικρία δεν έχω ποτέ, πάντα έχω θετική ενέργεια. Περνάω καλά στη ζωή μου. Γεμίζω μαγαζιά χωρίς να είμαι στο συνάφι τους και αυτό τους πονάει, δεν ξέρω αν με ζηλεύουν».

Govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Τι συμβαίνει με την υγεία του