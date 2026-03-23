Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε τον Τριαντάφυλλο στο αεροδρόμιο και ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Σιδηρόπουλος του έκανε ερωτήσεις τόσο προσωπικές όσο και για την Αγγελική Ηλιάδη.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για το διαζύγιό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη, αλλά και για την αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που είχε βιώσει από τον σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Δεν ήταν δύσκολη περίοδος το διαζύγιο. Είμαστε χωρισμένοι εδώ και τρία χρόνια, απλά βγήκε τώρα. Είμαστε μια χαρά μεταξύ μας, τον τελευταίο χρόνο μένουμε χωριστά», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε καλεσμένος στην εκπομπή Real View, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Γιατί να πάω καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή; Για το 1%; Τις κοπέλες τις γνωρίζω, αλλά δεν έχω δει την εκπομπή».

Τέλος, ρωτήθηκε και για την αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία εξομολογήθηκε πως είχε υποστεί κακοποίηση από τον σύντροφό της, Μπάμπα Λαζαρίδη.

«Η Αγγελική Ηλιάδη ξέρει μόνο τι έχει περάσει και τι έχει βιώσει, αλλά αυτό το λες εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει λόγος τώρα, 17 χρόνια μετά; Έχει νόημα; Το χρονικό διάστημα νομίζω είναι λίγο λάθος. Ο καθένας αποφασίζει πότε θέλει να το πει», σημείωσε ο Τριαντάφυλλος.

govastiletto.gr -Τριαντάφυλλος: Μιλάει πρώτη φορά ανοιχτά για τον χωρισμό του – «Όλα τα λάθη είναι δικά μου»