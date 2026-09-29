Ο Τριαντάφυλλος εξέφρασε δημόσια μια διαφορετική ιδέα για την επόμενη μέρα του The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε πως, αν ήταν δική του η απόφαση, δεν θα επέλεγε την αντικατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη από ένα νέο coach.

Αντίθετα, θα άφηνε κενή την τέταρτη κόκκινη καρέκλα, ώστε να παραμείνει ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στη μνήμη του.

Μιλώντας τη Δευτέρα 28/9 στη «Super Κατερίνα», με αφορμή τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στην απόφαση να ενταχθεί η Πάολα στο νέο κύκλο του μουσικού talent show.

Η δική του προσέγγιση, όπως εξήγησε, θα ήταν τελείως διαφορετική. «Εγώ προσωπικά αν ήμουν σε αυτό το παιχνίδι δεν θα έβαζα καμία Πάολα. Καρέκλα για τιμή προς τον Μαζωνάκη κενή και να έγραφε “Γιώργος Μαζωνάκης” και να υπήρχε τριάδα», είπε.

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «φοβερό καλλιτέχνη» και ένα άνθρωπο που βοηθούσε άλλους χωρίς να δημοσιοποιεί την προσφορά του.

Ωστόσο, πριν από την κανονική έναρξη του νέου κύκλου, ο ΣΚΑΪ έχει προγραμματίσει ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00.

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