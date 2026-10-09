Τριαντάφυλλος: Η αιχμηρή ανάρτηση για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα – «Ελλάδα πόσο σανό θα τρώμε ακόμα;»

Ο Τριαντάφυλλος θέλησε να πάρει τη δική του θέση στη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος συνηθίζει να εκφράζει ανοιχτά την άποψή του για πρόσωπα και καταστάσεις της ελληνικής σόουμπιζ, παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την κόντρα των δύο καλλιτεχνών και φαίνεται πως έχει σχηματίσει τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν.

Μάλιστα, αυτή τη φορά δεν δίστασε να αφήσει σαφείς αιχμές, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η μεγάλη δημοσιότητα που έχει πάρει η διαμάχη ενδέχεται να συνδέεται με την προβολή της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Ο τραγουδιστής συνόδευσε το σχετικό στιγμιότυπο με ένα σχόλιο που μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει, αφού εξέφρασε την άποψη ότι η διαμάχη ενδέχεται να λειτουργεί ως μέσο διαφήμισης.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Εγώ νομίζω, μετά το ΟΑΚΑ, που ήταν ένα μεγάλο γεγονός, πως αλλιώς θα γινόταν το μπαμ για διαφήμιση; Μόνο με αυτόν τον χωρισμό. Εάν δηλαδή σε λίγες μέρες τα βρουν και όλα καλά και κάνουν μαζί τραγούδια, τι θα πείτε; Ελλάδα, πόσο πια σανό θα τρώμε ακόμα;».

Με αυτά τα λόγια, ο Τριαντάφυλλος άφησε να εννοηθεί ότι αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τη δημόσια σύγκρουση των δύο καλλιτεχνών, θέτοντας το ερώτημα τι θα συμβεί εάν, παρά τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις και την ένταση των τελευταίων ημερών, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συμφιλιωθούν σύντομα και συνεργαστούν ξανά.

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