Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα. Μεταξύ άλλων έδωσε απαντήσεις σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη.

Ο γνωστός τραγουδιστής και πρώην Survivor, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Σιαμπάνη από το 2014 και μαζί έχουν έναν γιο, τόνισε ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή, ενωμένη και γεμάτη αγάπη, παρά τις δυσκολίες.

Αν και παραδέχτηκε ότι ο γάμος είναι «δύσκολο πράγμα» και η καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και ταξίδια, τόνισε» πως δεν θα επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και θα διαψεύσει τις φήμες, καθώς η σύζυγός του δεν του έχει δώσει το «δικαίωμα να μιλήσει».

«Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα βγω και θα πω τι και πώς», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του δεσίματος που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Μέχρι στιγμής είμαστε καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Είμαστε μαζί πάντα», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Τριαντάφυλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα τα πω όλα. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Είμαστε μαζί 19 χρόνια. Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα για τα ερωτικά τι να πω; Ταξιδεύω συνεχώς».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος: «Κατακεραυνώνει» τον Γιώργο Λιάγκα μετά τις δηλώσεις του για την Klavdia – «Άντε γεια, πελάτη!»