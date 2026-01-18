Στην κάμερα του Open και την εκπομπή “ΕΔΩ TV” μίλησε ο Τριαντάφυλλος, παίρνοντας θέση για τις εξελίξεις στο φετινό Survivor. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άφησε ασχολίαστο τον Gio Kay, ο οποίος έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο τηλεοπτικό κοινό για την εμφανή ομοιότητα της συμπεριφοράς του με εκείνη του “Ντάφυ”

«Το να μιμηθούμε κάποιον είναι το εύκολο να τον μιμηθούμε. Από εκεί και πέρα την μπαντάνα έτσι τη φόραγα στα συμβούλια. Είμαι ο πρώτος που έχει πει: Ευχαριστώ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Αμερική. Τα έβλεπε αυτά ο Gio και πήρε τα καλά από τον Τριαντάφυλλο», είπε αρχικά ο τραγουδιστής ο οποίος είχε συμμετάσχει στο Survivor.

«Τώρα χτύπησε και στο πόδι, νωρίς το έκανε όμως, προχωράμε…» είπε όλο νόημα ο Τριαντάφυλλος.

«Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε στον Gio είναι που την είπε στον Λιανό. Πρέπει να σκύβεις το κεφάλι και να σέβεσαι. Είσαι ένας παίκτης που μπήκε τώρα, να πας να φτιάξεις το όνομά σου για να σου δοθεί η ευκαιρία να γίνεις γνωστός μέσα από αυτό. Ο Γιώργος Λιανός έχει κάνει θυσίες για αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να τον σέβονται», ανέφερε ο τραγουδιστής για το πρόσφατο ξέσπασμα του Gio κατά του Λιανου.

Τέλος, ο Τριαντάφυλλος απάντησε για τα νεότερα στον γάμο του, μετά την κρίση που πέρασαν με τη σύζυγό του.

«Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, με το παιδί δίπλα και προχωράμε. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει», είπε ο Τριαντάφυλλος.

govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος: Απαντά για την κρίση στο γάμο με τη σύζυγό του – «Πώς λέμε Καρβέλας – Βίσση; Κάτι τέτοιο»