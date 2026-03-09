Ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ο χωρισμός του από τη σύζυγό του, τη γιατρό Δήμητρα Σιαμπάνη, έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τόνισε ότι, παρά τη λήξη του γάμου, η σχέση τους παραμένει καλή και ότι εξακολουθούν να μεγαλώνουν μαζί το παιδί τους με αγάπη και σεβασμό.

Ο τραγουδιστής ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα λάθη που οδήγησαν στη διάλυση του γάμου, τονίζοντας πως η Δήμητρα δεν έκανε κάτι λανθασμένο.

«Όλα τα λάθη είναι δικά μου. Την αγαπάω, με αγαπάει και είμαστε ωραία όλοι μαζί με το παιδί μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στα σχόλια που κυκλοφορούν στα social media, καλώντας τους να σκέφτονται προσεκτικά πριν κρίνουν τη ζωή των άλλων.

Όπως τόνισε: «Δεν ξέρει κανείς τη ζωή μου, οπότε καλύτερα αυτοί που γράφουν διάφορα να κάνουν μια προσευχή ή να σκεφτούν πριν εκφράσουν γνώμη».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπενθυμίσει ότι η προσωπική ζωή δεν είναι αντικείμενο σχολιασμού χωρίς να γνωρίζει κανείς τα πραγματικά γεγονότα.

Govastiletto.gr – «Όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πιο τυχερή» – Ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε ότι παίρνει διαζύγιο μετά από 19 χρόνια γάμου!