Ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη, Τριαντάφυλλος και η σύζυγός του, Πωλίνα Φιλίππου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του τρίτου παιδιού τους.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης, το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Συγκεκριμένα, ανέβασε τρεις φωτογραφίες, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια πρώτη γεύση από τις πιο τρυφερές στιγμές με τη νεογέννητη κόρη του.

Σε μια από τις εικόνες, ο ίδιος ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του το μικρό κοριτσάκι, ενώ σε άλλη βρίσκεται δίπλα στη σύζυγό του, Πωλίνα Φιλίππου, με το νεογέννητο μωρό να βρίσκεται πίσω τους.

Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης συνόδευσε την ανάρτησή του με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ημερομηνία γέννησης της μικρής: «23.11.2026. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας!!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filios (@filiospantelidis)

Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, την Αθηνά που γεννήθηκε το 2018 και τον Παντελή, ενώ η άφιξη της μικρής πριγκίπισσας ολοκληρώνει την οικογενειακή του ευτυχία.

Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης και η Πωλίνα Φιλίππου παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2019, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 υποδέχτηκαν τον γιο τους, στον οποίο έδωσαν το όνομα Παντελής, τιμώντας τη μνήμη του αδελφού του, του αείμνηστου τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη.

govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος Παντελίδης – Πωλίνα Φιλίππου: Βάφτισαν τον γιο τους! Οι πρώτες φωτογραφίες