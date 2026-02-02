Ο Τριαντάφυλλος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για το YFSF, το Survivor, τον Gio Kay, αλλά και για τον γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, καθώς και για τα πρόσφατα προβλήματα υγείας του.

Αναφορικά με την υγεία του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Αυτό που περνάω είναι πολύ δύσκολο», εξηγώντας ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Για τη συμμετοχή του στο Survivor, είπε: «Το Survivor με βοήθησε να αποκτήσω δόξα και να ξεχρεώσω το σπίτι μου. Αυτό που κάνει ο Gio μου θυμίζει εμένα. Δεν γίνεται να αντιμιλάς στον παρουσιαστή, εμείς σκύβαμε το κεφάλι».

Όσον αφορά τον γάμο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη, που δεν τον κάλεσαν, σχολίασε: «Να ζήσουν και να ευλογήσουν το σπίτι τους. Δεν με ενόχλησε, τελειώσαμε πια με τον Σάκη και τη Μαριαλένα».

Για την τηλεοπτική επιστροφή του στο YFSF, παραδέχτηκε: «Μου έχει γίνει πρόταση, αλλά δεν μπορώ να γίνω ο κλόουν».

Τέλος, για τη Eurovision και το τραγούδι του Akyla, δεν έκρυψε την άποψή του: «Δεν μου αρέσει, είναι σπαστικό. Αν πάει, εύχομαι καλή επιτυχία».