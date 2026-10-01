Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Νίκου Καρβέλα από την ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Αν και ο συνθέτης είχε δώσει το «παρών» στις πρόβες, ενισχύοντας τις φήμες για μια κοινή σκηνική παρουσία, τελικά δεν ανέβηκε στη σκηνή, παρά τη δημόσια αναφορά της τραγουδίστριας προς το πρόσωπό του. Όσο περνούν οι μέρες, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, κάνοντας λόγο για ένα θερμό παρασκήνιο πίσω από την τελική του απόφαση.

Οι τριγμοί πριν από τη συναυλία

Σύμφωνα με πληροφορίες του huffingtonpost.gr που μεταφέρονται από ανθρώπους του περιβάλλοντος της τραγουδίστριας, κατά τη διάρκεια των τελικών προβών φέρεται να σημειώθηκε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους δύο. Το ζήτημα αφορούσε τη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να έχει συγκεκριμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει κάτι και να επιμένει σε αυτή.

«Δεν είχε να κάνει με την προσωπική τους σχέση, όλοι ξέρουν πόσο πολύ αγαπιούνται οι δύο άνθρωποι. Απλά ο Νίκος πάντα πιστεύει ότι ξέρει ποιο είναι το καλύτερο για την Άννα και δυσανασχετεί έντονα όταν εκείνη δεν συμφωνεί μαζί του», αναφέρει άνθρωπος που έχει συνεργαστεί μαζί τους, προσθέτοντας πως «η Άννα ήθελε πάρα πολύ να είναι εκεί ο Νίκος».

Ωστόσο, από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα η εικόνα που μεταφέρεται εμφανίζεται πιο σοβαρή. Άνθρωπος από το περιβάλλον του φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν μάθει εδώ και δεκαετίες να συνεργάζονται, να διαφωνούν και να συμφωνούν ξανά.

«Δεν είναι μια απλή καλλιτεχνική διαφωνία. Ο Νίκος Καρβέλας είναι πάρα πολύ ενοχλημένος και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυτή ακριβώς η τοποθέτηση είναι που δημιουργεί ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη λίγο πριν από τις συναυλίες. Άλλωστε, η παρουσία του στις πρόβες είχε δημιουργήσει την προσδοκία ότι θα βρισκόταν και επί σκηνής, ειδικά σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την καριέρα της Άννας Βίσση.

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Η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, άλλωστε, δύσκολα μπορεί να περιγραφεί ως μια απλή σχέση δύο πρώην συζύγων. Οι δυο τους έχουν περάσει μαζί έρωτα, γάμο, χωρισμό, μεγάλες καλλιτεχνικές επιτυχίες αλλά και έντονες συγκρούσεις, διατηρώντας έναν δεσμό που συνεχίστηκε μέσα στις δεκαετίες.

Η Βίσση και ο Καρβέλας έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούν να περάσουν από μεγάλες εντάσεις και στη συνέχεια να ξαναβρεθούν.

Αυτή τη φορά, όμως, η ηχηρή απουσία του από μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της και κυρίως η πληροφορία ότι είναι «πάρα πολύ ενοχλημένος» αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για το αν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη καβγά ή για έναν νέο κύκλο τριγμών στη σχέση τους.

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