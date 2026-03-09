Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης, για την εκδίκαση της μήνυσης που έχει καταθέσει εις βάρος της πρώτης γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Για την υπόθεση αυτή ο ηθοποιός είχε περάσει 11 μήνες προφυλακισμένος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στο δικαστήριο από την πίσω είσοδο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, επιλέγοντας να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε αναβολή της εκδίκασης, καθώς δύο από τους συνηγόρους απουσίαζαν: η μία λόγω ασθένειας και ο άλλος λόγω συμμετοχής σε άλλες δικαστικές υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, ζητήθηκε χρόνος ώστε ο ηθοποιός να εξεταστεί από τους δικηγόρους του στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας, η οποία βρισκόταν κανονικά στο δικαστήριο, διαφώνησε με το αίτημα της αναβολής, με τον συνήγορό της να υποστηρίζει ότι πρόκειται για τρίτο αίτημα αναβολής από την πλευρά του ηθοποιού.

Τελικά, μετά από συζήτηση, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης την 17η Σεπτεμβρίου.