Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Mike γνωστοποίησε ότι ενεπλάκη πρόσφατα σε τροχαίο ατύχημα. Ο δημοφιλής ράπερ ενημέρωσε τους ακολούθους του πως ο τραυματισμός του τον υποχρεώνει να φρενάρει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για ένα διάστημα, ώστε να αφοσιωθεί στην ανάρρωσή του.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση μου. Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», έγραψε ο Mike.

Δείτε την ανακοίνωσή του:

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