Μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές την Κυριακή στο σπίτι της Rihanna στο Beverly Hills, και μια σφαίρα διαπέρασε έναν τοίχο της κατοικίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Los Angeles Times και NBC4, επικαλούμενοι εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ανέφεραν ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν στον πυροβολισμό στις 13:21 την Κυριακή και συνέλαβαν μια 30χρονη ύποπτη.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες και εκπρόσωπος της Rihanna δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.

Η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι από τις ραδιοεπικοινωνίες της αστυνομίας προκύπτει πως «περίπου 10 πυροβολισμοί» εκτοξεύτηκαν από όχημα απέναντι από την πύλη της κατοικίας.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της γυναίκας που ξεκίνησε τους πυροβολισμούς.

 

