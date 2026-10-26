Αναστάτωση επικρατεί στο επιτελείο του Donald Trump μετά την επεισοδιακή παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου που αναμεταδίδει το Independent.co.uk, η πρώην παρουσιάστρια φέρεται να διατηρεί ένα «μυστικό ημερολόγιο» γεμάτο ευαίσθητες αποκαλύψεις για την προεδρική οικογένεια. Η αποπομπή της έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ουάσινγκτον, καθώς η άδοξη απομάκρυνσή της από το διπλωματικό πόστο την αφήνει με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια, θέτοντας σε συναγερμό τον Λευκό Οίκο ενόψει πιθανών αποκαλύψεων.

Τρόμος στον Λευκό Οίκο από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η 57χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ για έξι χρόνια πριν τον χωρισμό τους στα τέλη του 2024, είχε πλήρη πρόσβαση στις πλέον απόρρητες συζητήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του περιβάλλοντος Τραμπ.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το Independent.co.uk επικαλούμενο πηγές με γνώση των γεγονότων, οι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου φοβούνται ότι, έχοντας πλέον αποπεμφθεί και «μην έχοντας τίποτα να χάσει», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα αποκαλύψεις για προσωπικούς τσακωμούς, συμφωνίες και μυστικά.

«Το να επιστρέψει στην Αμερική είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Η Κίμπερλι ξέρει πού είναι θαμμένα τα πτώματα, γνωρίζει τα πάντα για την οικογένεια και την πολιτική τους δραστηριότητα», σχολίασε χαρακτηριστικά εσωτερική πηγή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε άρθρο της Daily Mail.



govastiletto.gr -Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το αστρονομικό ποσό που θα ζητά για την παρουσία της σε εκδηλώσεις!