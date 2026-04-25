Καλεσμένος στην εκπομπή της «Modern Cinderella» στο Open, βρέθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς και μίλησε για την εμπειρία του στην παρουσίαση των backstage του J2US. Επίσης, αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό της σκυλίτσας του, της Νικόλ, ο οποίος του στοίχισε πολύ.

Για την πρόταση που δέχτηκε από τον Νίκο Κοκλώνη για την παρουσίαση των backstage του J2US, δήλωσε: «Περνώ πολύ ωραία. Δεν περίμενα ότι θα μου κάνει ο Νίκος την πρόταση. Μου είπε να είμαι backstage με μία ωραία κοπέλα. Εγώ σε είχα ακούσει σαν ιδέα. Ήθελε να με βάλει στην ίντριγκα, αν θα τα πάμε καλά. Λέω γιατί να μην τα πάμε καλά;»

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήθελα να επιστρέψω. Αν μου έλεγε για να είμαι διαγωνιζόμενος, θα το έκανα. Μου πάει αυτό του παίκτη με το στυλ μου, που δεν μπορώ να τραγουδήσω καλά».

Για την απώλεια της σκυλίτσας του, ομολόγησε: «Μου πήρε όλη τη χαρά μου. Ήταν ό,τι πιο άσχημο μπορούσε να μου συμβεί. Ήμασταν 5 χρόνια μαζί. Ήταν ξαφνικό. Είναι από τα άσχημα. Κάθε άνθρωπος για εμένα είναι αναντικατάστατος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Νικόλ. Ο Νίκος (σ.σ. Κοκλώνης) μου έκανε δώρο ένα μεγαλόσωμο. Κοιμόμουν μαζί της. Ήταν ο άνθρωπός μου κι ήξερε τα πάντα για εμένα. Δεν ήθελα να την αφήνω μόνη της».

Τρύφωνας Σαμαράς: Σπάραξε στο κλάμα για το χαμό της σκυλίτσας του – «Πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο»