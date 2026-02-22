Ο Τρύφωνας Σαμαράς εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος στο δεύτερο live του J2US, καθώς έφυγε από την ζωή η σκυλίτσα του, η Νικόλ.

Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη, έπειτα από ένα ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόβας στο στούντιο του J2US.

Έτσι, όταν ο Χάρης Λεμπιδάκης είπε: «Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του», o Τρύφωνας Σαμαράς ξέσπασε σε κλάματα.

«Cinderella, άρχισε εσύ. Δεν μπορώ», ήταν το μόνο που ψέλλισε, λιτά, ο Τρύφωνας Σαμαράς.

govastiletto.gr – Σε κατάσταση σοκ ο Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του κατά τη διάρκεια προβών για το J2US