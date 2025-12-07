Τρύφωνας Σαμαράς: Σε σοκ ο κομμωτής μετά το σοβαρό τροχαίο της Πηγής Δεβετζή – «Σοκαρίστηκα, δεν είχα καταλάβει τι έγινε»

Από το απόγευμα του Σαββάτου 6/12 επικρατεί έντονη ανησυχία, μετά το σοβαρό τροχαίο της Πηγής Δεβετζή στην Εγνατία Οδό. Η Ολυμπιονίκης, που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να ανατραπεί μέσα σε τούνελ στο Παληό Καβάλας, είναι καλά στην υγεία της. Ωστόσο, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Καβάλας. Οι εικόνες από το όχημα προκάλεσαν σοκ.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, στενός φίλος της, εμφανίστηκε το ίδιο σοκαρισμένος. Οι τηλεοπτικές κάμερες τον συνάντησαν το βράδυ του Σαββάτου και εκείνος δεν έκρυψε το άγχος του. Όπως είπε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη: «Σοκαρίστηκα, δεν είχα καταλάβει τι έγινε, είχαμε μιλήσει και ήταν μια χαρά. Με πήρε ο Κοκλώνης και μου το είπε, τότε της τηλεφώνησα, αλλά δεν το σήκωνε».

Η ανησυχία του ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς το όχημα της πρωταθλήτριας διαλύθηκε ολοσχερώς. «Αγχώθηκα, όχι μόνο επειδή είναι φίλη μου, αλλά επειδή είδα το αμάξι. Θα πήγαινε σε σχολείο για να μιλήσει», αποκάλυψε στη συνεχεία ο Τρύφωνας Σαμαράς.

govastiletto.gr – Τρύφωνας Σαμαράς: Το σχόλιο για τις πλαστικές, η παραμόρφωση στα χείλη και το αστείο στιγμιότυπο on camera