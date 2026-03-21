Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο βασιλιάς των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις, ο οποίος ενσάρκωσε τον μυώδη υπερασπιστή αμερικανικών αξιών στη μεγάλη και μικρή οθόνη, πριν γίνει, παρά τη θέλησή του, θέμα ανέκδοτων και «αγαπημένος» πολλών χρηστών του διαδικτύου.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή με ανάρτηση της οικογένειάς του στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας γνωστοποιεί τον αιφνίφιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες (Πέμπτη 19/3) το πρωί», έγραψε η οικογένειά του, ανακοινώνοντας το θάνατό του στο Instagram χθες, Παρασκευή 20/3.

Συντετριμμένος εμφανίζεται ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα Νόρις, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον πατέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Ντακότα Νόρις ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram κοινές ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τον πατέρα του και τις συνόδευσε με «λόγια καρδιάς».

«19/3/26. Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Θεό ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε εσένα. Έζησες τη ζωή σου με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός και ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ό,τι κι αν περνούσα, ήσουν πάντα εκεί. Φρόντιζες να ξέρω πόσο πολύ με αγαπάς. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι υπήρξε ούτε μια μέρα που να πέρασε χωρίς να μου το πεις. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι γιος σου. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα αμέτρητα γέλια που μοιραστήκαμε θα μείνουν μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες κάθε μέρα. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που θα σε τιμά και θα σε κάνει περήφανο. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείπεις για πάντα», έγραψε ο γιος του Τσάκ Νόρις και “αποχαιρέτησε” τον πατέρα του.

