Μια όμορφη βραδιά μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις πέρασαν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού, οι οποίοι πραγματοποίησαν μία κοινή έξοδο.

Οι δύο ηθοποιοί, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για τη σχέση τους και να απολαμβάνουν στιγμές μαζί.

Η θεατρική βραδιά στη Medusa Athens

Αυτή τη φορά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξαν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με το θέατρο. Το ζευγάρι βρέθηκε στη Medusa Athens, όπου παρακολούθησε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας», με πρωταγωνιστή τον Παντελή Καναράκη.

Τα τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στιγμές από τη βραδινή τους έξοδο.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ αντάλλαξαν και τρυφερές στιγμές, δείχνοντας πως απολαμβάνουν ιδιαίτερα τον χρόνο που περνούν μαζί.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

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