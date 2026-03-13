Με αφορμή τις πρόσφατες φήμες για κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της εκπομπής Happy Day.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι αποφάσισαν να μην αναπαράγουν τα δημοσιεύματα, επειδή δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες και υπήρχε ο κίνδυνος να τροφοδοτηθεί άδικα μια φήμη που αφορούσε ένα ζευγάρι με οικογένεια.

Τόνισε ότι ο σεβασμός προς την προσωπική ζωή της Μενεγάκη και η διακριτική στάση ήταν πρωταρχικοί παράγοντες γι’ αυτή την απόφαση.

Η Τσιμτσιλή επεσήμανε επίσης, ότι η ίδια η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να διαψεύσει άμεσα τα σενάρια, δείχνοντας τη σοβαρότητα με την οποία διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα της.

Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με την Τσιμτσιλή, απέδειξε ότι δεν υπήρχε λόγος για δημοσιοποίηση φημών και ότι η εκπομπή επέλεξε υπεύθυνα να μην δώσει προέκταση στο θέμα.