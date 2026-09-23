Έντονη ήταν η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον αέρα του «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τις τοποθετήσεις του Στάθη Σχίζα για τη δικαστική διαμάχη του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό ατύχημά του στο Survivor. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με τα λεγόμενα του πρώην νικητή του reality, στηλιτεύοντας ιδιαίτερα τη φράση του «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις».

Ο Στάθης Σχίζας ρωτήθηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες για την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να κινηθεί δικαστικά κατά του Ατζούν Ιλιτζαλί μετά το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του. «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Με τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν θεωρώ ότι θα βγει κάτι. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Δεν υπάρχει λόγος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Τα λόγια του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία, μετά την προβολή του αποσπάσματος, πήρε θέση μέσα από τον αέρα του Happy Day.

«Δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μία άλλη ζωή. Το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του δεν του δίνει αυτό το δικαίωμα. Η τοποθέτησή του είναι απαράδεκτη. Τον ξέρω τηλεοπτικά, αλλά δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα. Δεν μπορείς να πεις “το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις”. Μου κάνει εντύπωση. Έχει ενσυναίσθηση του τι έχει συμβεί; Εδώ ο ίδιος ο Γιώργος Λιανός που αν κάποιος έπρεπε να υπερασπιστεί τον Ατζούν είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι περίεργη η κατάσταση, ο Στάθης Σχίζας επειδή κέρδισε ένα παιχνίδι και έγινε γνωστός πρέπει να το υπερασπιστεί; Θεωρώ ότι θα το ξανά δει και θα αναθεωρήσει», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Για όσους δεν γνωρίζουν το χρονικό της υπόθεσης, ο Σταύρος Φλώρος είναι ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά τον Μάιο του 2026 στον Άγιο Δομίνικο. Ο νεαρός χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει τότε η μητέρα του, τραυματισμό είχε υποστεί και το δεξί του πόδι.

Λίγους μήνες αργότερα, η υπόθεση πήρε δικαστική τροπή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για τη δικαστική προσφυγή, ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ κατά του Ατζούν Ιλιτζαλί και άλλων εμπλεκόμενων πλευρών, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην αγωγή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τους χειρισμούς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

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