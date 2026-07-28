Στο ίδιο νησί, αλλά σε τελείως διαφορετικές συνθέσεις, περνούν τις διακοπές τους στην Πάρο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ζήνα Κουτσελίνη και η Κατερίνα Καινούργιου. Το γεγονός ότι οι τρεις παρουσιάστριες δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κοινή έξοδο ή διασταύρωση μέχρι στιγμής, στάθηκε η αφορμή για να φουντώσουν οι συζητήσεις και τα σενάρια γύρω από τις προσωπικές τους σχέσεις.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Θοδωρής Ρακιτζής σχολίασε μέσα από βίντεο στο TikTok την απουσία οποιασδήποτε δημόσιας επαφής ανάμεσα στις παρουσιάστριες, θέτοντας ανοιχτά ερωτήματα για το αν πίσω από τις χωριστές εξόδους κρύβεται απλώς μια σύμπτωση ή ένα πιο ψυχρό κλίμα.

Η παρέα της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην Πάρο

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» βρίσκεται στο νησί μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα παιδιά τους, συνδυάζοντας τις οικογενειακές στιγμές με συναντήσεις αγαπημένων φίλων και συνεργατών.

Στη δική της παρέα βρίσκονται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Τίνα Μεσσαροπούλου, η Μάρα Ζαχαρέα και η αρχισυντάκτρια Μαίρη Παλιαλέξη. Μαζί τους έχει εμφανιστεί και η Λίλα Κουντουριώτη, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές μακριά από τα πλατό και το απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα της πρωινής ζώνης.

Η συγκεκριμένη παρέα φαίνεται να κινείται ως ένα συμπαγές σύνολο, με κοινές εξόδους και συναντήσεις που γίνονται συχνά γνωστές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο ίδιο νησί Ζήνα Κουτσελίνη και Κατερίνα Καινούργιου

Την ίδια στιγμή, στην Πάρο βρίσκονται και δύο ακόμη πολύ ισχυρά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης: η Ζήνα Κουτσελίνη και η Κατερίνα Καινούργιου.

Παρότι όλες κινούνται στο ίδιο νησί και συνδέονται επαγγελματικά με τον τηλεοπτικό όμιλο Star – Alpha, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια κοινή συνάντηση ή φωτογραφία που να τις δείχνει μαζί.

Αυτό ακριβώς το γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για τα σχόλια του Θοδωρή Ρακιτζή, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι οι παρουσιάστριες δεν είναι απλώς πρόσωπα της ίδιας τηλεοπτικής αγοράς, αλλά εργάζονται ουσιαστικά κάτω από την ίδια εταιρική στέγη και στα ίδια κτίρια.

Το γεγονός, βέβαια, ότι δεν έχει δημοσιευτεί μία κοινή φωτογραφία δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπάρχει κάποια ρήξη. Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν προσωπικό χρόνο, οι παρέες είναι διαφορετικές και τα προγράμματα των παρουσιαστριών μπορεί να μη συμπίπτουν.

Παρόλα αυτά, σε έναν χώρο όπου ακόμη και η παραμικρή κίνηση αποκτά τηλεοπτική σημασία, η εικόνα των εντελώς χωριστών διαδρομών δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νυχτοπερπατήματα του ζευγαριού στην Πάρο