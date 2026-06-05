Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε ανοιχτά για τη μακροχρόνια σχέση του με τη γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη, αποκαλύπτοντας ότι είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια και ότι η καθημερινότητά τους θυμίζει ήδη ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» ο γνωστός stand-up comedian αποκάλυψε αρκετές λεπτομέρεις για τη προσωπική του ζωή, καθώς και για την κριτική που δέχεται κατά καιρούς και τα αρνητικά σχόλια.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολίασε πως όταν η μητέρα της συντρόφου σου σε παίρνει τηλέφωνο για θέματα του σπιτιού, ουσιαστικά «είσαι ήδη παντρεμένος».

Παρότι δεν έχουν προχωρήσει σε γάμο, τόνισε ότι η σχέση τους βασίζεται στη συνεννόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό, λέγοντας αστειευόμενος: «Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε».

Αναφερόμενος στην Ευαγγελία Καρύδη, εξήγησε ότι συμμετέχει συχνά στα δημιουργικά του πρότζεκτ και απολαμβάνει ιδιαίτερα το χιούμορ του.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα αρνητικά σχόλια που δέχεται ο ίδιος στα social media. «Θέλει να δείρει όποιον με βρίζει», είπε γελώντας, προσθέτοντας ότι εκείνη θυμώνει πολύ περισσότερο από τον ίδιο όταν διαβάζει προσβλητικά σχόλια.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις και νυχτερινές εξόδους. Η Ευαγγελία Καρύδη έχει καταγωγή από τη Βρετανία και την Κέρκυρα, δραστηριοποιείται στον χώρο των εικαστικών τεχνών ως γλύπτρια και εικαστικός, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με την πολιτική. Η πρώτη φορά που τους εντοπίσαμε ήταν τον Φεβρουάριο του 2025 σε βραδινή τους έξοδο σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.

Πρόσφατα μάλιστα, τους εντοπίσαμε ξανά, σε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας λίγο χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι περπάτησε στους δρόμους της πρωτεύουσας σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, δείχνοντας να απολαμβάνει την κοινή του έξοδο.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μπορεί να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο μέσα από τις παραστάσεις, τα βίντεο και τους χιουμοριστικούς χαρακτήρες που υποδύεται, ωστόσο στην προσωπική του ζωή επιλέγει να κρατά ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.

Για τον λόγο αυτό, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις ή φωτογραφίες του με τη σύντροφό του, δεν είναι συχνές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο stand-up comedian παραδέχτηκε ότι δεν μένει πάντα αμέτοχος στην αρνητική κριτική, καθώς αρκετές φορές απαντά και έρχεται σε αντιπαράθεση με χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θεωρεί ότι είναι ανθρώπινο να αντιδρά κανείς και να εκφράζει τα συναισθήματά του.

«Τσακώνομαι με ανθρώπους που μου γράφουν αρνητικά σχόλια στα social media. Ο κόσμος δεν είναι καλά, αλλά ούτε εγώ. Θα πέσω στο επίπεδο και θα σηκωθώ ξανά, είμαι άνθρωπος, εκφράζομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά καιρούς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ιδιαίτερα προσβλητικά μηνύματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κάποιος του έγραψε: «Τόσος κόσμος πεθαίνει, εσύ γιατί δεν πεθαίνεις;», ενώ άλλος χρήστης τον προέτρεπε να βλάψει τον εαυτό του. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτού του είδους τα σχόλια ως μια πραγματική «μάστιγα» του διαδικτύου.