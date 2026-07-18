Στο μετρό του Λονδίνου εμφανίστηκε η Tyla, η οποία χόρεψε σε έναν από τους στύλους του βαγονιού, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από επιβάτη.

Η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση της 24χρονης τραγουδίστριας εντάσσεται στην προωθητική καμπάνια του νέου της άλμπουμ, “APOP”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες των social media να χαρακτηρίζουν την κίνηση διασκεδαστική και ευρηματική, αποθεώνοντας την τραγουδίστρια για τον αυθορμητισμό της.

Υπήρξαν, ωστόσο, και αντιδράσεις, καθώς αρκετοί σχολίασαν ότι η Tyla δεν επέδειξε τη δέουσα σοβαρότητα με τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Παρά τις διαφορετικές απόψεις, το βίντεο κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, πετυχαίνοντας τον στόχο της προώθησης του νέου της δίσκου.