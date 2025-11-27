Όπως εξήγησε ο McBeth, το γεγονός ότι το όνομά του εμφανίστηκε στον τίτλο ενός βιβλίου πολιτικού, ενώ ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αποτέλεσε «κόκκινη γραμμή».

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για προσωπική συζήτηση που είχε με τη Μπέττυ Μπαζιάνα, και θεωρεί ότι δεν υπήρχε λόγος να δημοσιοποιηθεί: «Δεν είναι ότι αυτό που ειπώθηκε ήταν κάτι κακό, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναφερθεί το όνομά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη, ο Tyler McBeth μίλησε και για τα μελλοντικά τους σχέδια με τον Στέφανο Κασσελάκη, επιβεβαιώνοντας ότι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά: «Είναι στα σχέδιά μας να αποκτήσουμε παιδιά. Δύο ίσως, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ή ίσως περισσότερα. Ας ξεκινήσουμε ελπίζοντας ότι θα έχουμε την τύχη να αποκτήσουμε ένα παιδί».

