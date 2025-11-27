Ο Tyler McBeth, σύζυγος του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, μίλησε στην Έμη Λιβανίου για τη συνέντευξη που έδωσε στη Huffington Post, αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον ενόχλησαν με την αναφορά του ονόματός του στο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Όπως εξήγησε ο McBeth, το γεγονός ότι το όνομά του εμφανίστηκε στον τίτλο ενός βιβλίου πολιτικού, ενώ ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αποτέλεσε «κόκκινη γραμμή».

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για προσωπική συζήτηση που είχε με τη Μπέττυ Μπαζιάνα, και θεωρεί ότι δεν υπήρχε λόγος να δημοσιοποιηθεί: «Δεν είναι ότι αυτό που ειπώθηκε ήταν κάτι κακό, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναφερθεί το όνομά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη, ο Tyler McBeth μίλησε και για τα μελλοντικά τους σχέδια με τον Στέφανο Κασσελάκη, επιβεβαιώνοντας ότι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά: «Είναι στα σχέδιά μας να αποκτήσουμε παιδιά. Δύο ίσως, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ή ίσως περισσότερα. Ας ξεκινήσουμε ελπίζοντας ότι θα έχουμε την τύχη να αποκτήσουμε ένα παιδί».

 

