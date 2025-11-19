Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Tyra Banks έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρόσφατη εμφάνισή της στα ARIA Awards 2025 στο Σίδνεϊ, περπατώντας στο κόκκινο χαλί του Hordern Pavilion με μια μαύρη ολόσωμη φόρμα και ασημένια κοσμήματα που τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

Η 51χρονη πρώην supermodel και τηλεοπτική προσωπικότητα πόζαρε με αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας τη θηλυκή της σιλουέτα και αποδεικνύοντας την ανανεωμένη δημόσια εικόνα της.

Η εμφάνισή της συνδέεται απόλυτα με τα μηνύματα που η Banks προωθεί εδώ και χρόνια σχετικά με την πίεση της μόδας και την αποδοχή του σώματος.

Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «η ομορφιά υπάρχει σε κάθε σχήμα, μέγεθος και ηλικία», τονίζοντας ότι η βιομηχανία μόδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το σώμα ή το χρώμα του δέρματος ως τάση.

Παράλληλα, έχει παραδεχθεί πως αν ξεκινούσε σήμερα την καριέρα της με το σώμα που είχε στην αρχή, «δεν θα περνούσε καν από casting».

Τονίζει ότι νιώθει άνετα με το σώμα της και προσπαθεί να διδάξει στον γιο της να αγαπά «όλα τα σώματα» και κάθε μικρή ατέλεια, προωθώντας την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή.

