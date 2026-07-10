Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοίνωσε η λαμπερή βασίλισσα Ράνια, η οποία μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνηση και τη χαρά της για το νέο μέλος που έρχεται να μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Αμίνα. Το όνομά της έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με τις έννοιες της εντιμότητας, της πίστης και της ασφάλειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντουλάχ και της βασίλισσας Ράνια έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική της ζωή. Η σχέση της με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος το 2023, όταν το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή στο Παλάτι Beit Al Urdun στο Αμάν.

Όπως αναφερόταν και στο βρετανικό περιοδικό Hello!, η νύφη είχε κλέψει τις εντυπώσεις μέσα στο λευκό νυφικό της το οποίο ήταν του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και το οποίο είχε συνδυάσει με ένα κομψό πέπλο και μια εντυπωσιακή τιάρα του οίκου Chaumet.

Ο Δημήτρης μετατράπηκε σε Τζαμίλ στην επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας. Κι αυτό επειδή για να τελεστεί ο γάμος, ο γαμπρός συμφώνησε να ασπαστεί το Ισλάμ.

Ποιος είναι ο ελληνικής καταγωγής γαμπρός της Βασίλισσας Ράνιας της Ιορδανίας

Ο Δημήτρης (Τζαμίλ) Αλεξάντερ Θερμιώτης γεννήθηκε το 1994 στο Καράκας της Βενεζουέλας και είναι γιος του Αλέξανδρου Θερμιώτη, που κατάγεται από την Άνδρο και της Corina Hernández, ενώ έχει και δυο μικρότερα αδέλφια, την Αλέξια και τον Αλεχάνδρο.

Το όνομα του το πήρε από τον παππού του, που ήταν ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες της Βενεζουέλας (σ.σ ίδρυσε μια σειρά από εταιρείες, στη συνέχεια κατάφερε να εξασφαλίσει για τη χώρα το franchise του οίκου Dior).

Ο 32χρονος σήμερα Τζαμίλ Θερμιώτης είναι το πρώτο εγγόνι της πλούσιας οικογένειας και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Florida International University, όπου έλαβε και Bachelor of Science in Business. Είναι συνιδρυτής της Outbound Ventures LLC, μιας εταιρείας ιδιωτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Νέα Υόρκη.

Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, εργάστηκε στην DPM, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νέα Υόρκη, ενώ από το 2018-2020, συνεργάστηκε και με την AMARLA, ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας

Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης προτιμούν την ιδιωτικότητα που τους εξασφαλίζει η Νέα Υόρκη, ενώ φροντίζουν να επισκέπτονται τα καλοκαίρια την Ελλάδα και τους αγαπημένους τους προορισμούς.

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