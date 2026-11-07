Ένα νέο όνομα που προκαλεί ενδιαφέρον, φέρεται να προστέθηκε στη λίστα των ηθοποιών που διεκδικούν τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ.

Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, συγκαταλέγεται στους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε δοκιμαστικό για τον εμβληματικό ρόλο του 007.

Οι υποψήφιοι για τον ρόλο του 007

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο 40χρονος Πάτινσον φέρεται να πέρασε από τη διαδικασία των δοκιμαστικών, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόνορ.

Παράλληλα, στη λίστα των ηθοποιών που εξετάζονται για τον ρόλο, βρίσκεται και ο Νίκολας Χουλτ, με την τελική επιλογή για τον διάδοχο του Τζέιμς Μποντ να παραμένει ανοιχτή.

Η πιθανή επιλογή ενός ήδη αναγνωρίσιμου σταρ

Η περίπτωση του Ρόμπερτ Πάτινσον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν ηθοποιό με ήδη ισχυρή παρουσία στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Μάλιστα, έχει αναλάβει τον ρόλο του Μπάτμαν στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Studios.

Μέχρι πρόσφατα, οι εκτιμήσεις ήθελαν την παραγωγή να στρέφεται ενδεχομένως σε ένα λιγότερο αναγνωρίσιμο πρόσωπο για την επόμενη ενσάρκωση του θρυλικού πράκτορα. Η πιθανή συμμετοχή του Πάτινσον, επομένως, διαφοροποιεί τα δεδομένα γύρω από την αναζήτηση του νέου 007.

Πότε πραγματοποιήθηκαν τα δοκιμαστικά

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, τα δοκιμαστικά φέρεται να έγιναν το Σαββατοκύριακο της 24ης Οκτωβρίου. Σε προηγούμενο δημοσίευμά του, το ίδιο μέσο είχε αποκαλύψει ότι στη διαδικασία συμμετείχαν τέσσερις ή πιθανότατα πέντε ηθοποιοί, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει τότε γνωστά όλα τα ονόματα.

James Bond Surprise: Robert Pattinson Screen Tested to Play 007 https://t.co/OiPyPU4RT7 — The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2026

Govastiletto.gr – Daniel Craig: Ο πρώην James Bond έφαγε μεσημεριανό σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας