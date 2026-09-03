Τζέιμς Καφετζής: Αυτή είναι η μελαχρινή σύντροφός του – Είναι γνωστή δημοσιογράφος

Μπορεί ο Τζέιμς Καφετζής να έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τη συμμετοχή του στο «Survivor», ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, μετά το τέλος της παρουσίας του στο ριάλιτι επιβίωσης, και ειδικά σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, ορισμένες αναρτήσεις και ένα κοινό βίντεο με τη σύντροφό του, δημοσιογράφο Αντωνία Ντούρα, αρκούσαν για να τραβήξουν την προσοχή και να δείξουν ότι είναι φουλ ερωτευμένος.

Για τους fans του «Survivor, ο Τζέιμς Καφετζής» παραμένει ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο μέσα στα χρόνια. Το χιούμορ και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το παιχνίδι δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό, το οποίο εξακολουθεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Έτσι, ένα TikTok βίντεο στο οποίο εμφανίστηκε μαζί με την Αντωνία Ντούρα συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον. Οι δυο τους δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στην προφορά γνωστών αγγλικών brands, με την Αντωνία να προσπαθεί να ακολουθήσει τη βρετανική προφορά του Τζέιμς, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αγγλία από την πλευρά της μητέρας του. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 προβολές μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Η ιστορία των δύο δεν ξεκίνησε πρόσφατα. Η γνωριμία τους κρατάει από το 2021, όταν ο Τζέιμς Καφετζής βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο για τη συμμετοχή του στο «Survivor» και η Αντωνία Ντούρα εργαζόταν στη δημοσιογραφική ομάδα της παραγωγής. Εκείνη την περίοδο οι δυο τους ανέπτυξαν μια φιλική σχέση, η οποία φαίνεται ότι εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου.

Η Αντωνία Ντούρα έχει εμπειρία στο χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών. Έχει εργαστεί και σε άλλες παραγωγές της Acun Medya που προβλήθηκαν μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, μεταξύ άλλων στο The Voice και στο My Style Rocks. Η επαγγελματική της σχέση με την εταιρεία παραγωγής είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη στο χώρο όταν γνώρισε τον Τζέιμς στον Άγιο Δομίνικο, αρκετά χρόνια πριν η σχέση τους αποκτήσει διαφορετική διάσταση.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει ένα αρκετά διακριτικό τρόπο να παρουσιάζει τη σχέση του. Οι κοινές φωτογραφίες τους είναι περιορισμένες και συνήθως δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αναρτήσεις που να αποκαλύπτουν πολλά για την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, η Αντωνία Ντούρα τον συμπεριλαμβάνει σταθερά στις φωτογραφίες που ανεβάζει και δεν κρύβει ότι αποτελεί ένα όμορφο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

govastiletto.gr – Τζέιμς Καφετζής: Στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης του «Survivor» – Τι συνέβη